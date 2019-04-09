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麻疹再多五宗 三患者機場工作

2019-04-09 列印
　　本港麻疹疫情持續，據了解，昨日麻疹再新增五宗個案，患者中，兩男一女在機場分別擔任乘客服務主任、乘客接待主任以及行李服務主任的工作，年齡介乎二十三至四十一歲，三名患者均稱已接種兩針麻疹疫苗，由今年至今累計六十一宗麻疹個案。

　　衞生署由即日起至星期五，放寬為機場員工進行麻疹血清測試的條件，一九六七年或以後出生的機場員工，可以抽血檢驗，而名額維持每日大約一百人。而與一歲以下嬰兒或孕婦同住、沒接種兩劑麻疹疫苗、未感染過麻疹，可優先驗血。



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