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增聘逾3400公僕 八成屬中低層

2019-04-09 列印
　　打工仔要留意「鐵飯碗」筍工！公務員事務局局長羅智光表示，二○一九/二○年度會增加各部門人手，預計增加三千四百八十一個職位，增幅約百分之一點八。羅智光指，新增職位中，約四成多負責關顧民生的工作，例如由衞生署提供的醫療服務、教育，及扶助弱勢社群等服務；另有四成多與投資香港未來經濟發展有關，包括基建、土地、房屋及創新科技。

　　羅智光又指，新增人手中，中低層人員佔約八成，涵蓋多個前線職系。

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