增聘逾3400公僕 八成屬中低層

當明白人類是不停被宇宙、地球、地理、氣候等等不同的能量頻率影響，不同的能量就是不同的頻率震動影響我們的生活、運氣、情緒、際遇等等。在不同的民族和文化有不同的代號來解說，華夏文化就用五行、陰陽、先後天、八卦等的代號演繹。但大家有一點要留意的是同樣的文化代號，在不同領域會有不同的定義，以「五行」為例，五行的金木水火土人人皆知，但在風水的五行有別於命理五行、面相五行，甚至是中醫的五行。當然五行的基本大義是一樣，火一定是紅紫橙色，不會變為黑色，無論在山醫命卜相，火都是主心、眼、血、文明等表徵。如要用火，在命理要用火的人，可能要住在南方，要去氣候暖的地方，又或要有堅忍的性格，但在風水...

2019-04-09