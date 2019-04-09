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改善長者精神健康 ﻿耆智園推﻿﻿「靜觀減壓」﻿

2019-04-09 列印
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　　賽馬會耆智園聯同香港中文大學內科及藥物治療學系，以及香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院，共同開展的「好心情@社區——心安你得樂頤年」計劃，已推出超過一年。日前，參與者在威爾斯親王醫院出席分享會，分享計劃成果。

　　有關計劃的同工培訓課程中，社福界同工為居於社區的長者提供「靜觀減壓」活動，鼓勵長者與他人分享、強化正面思維等。計劃中一共有三十位同工接受為長者提供「靜觀減壓」活動的培訓，中大研究指出，「靜觀減壓」活動在改善長者精神健康方面有顯著效果。其中參與「靜觀減壓」活動的九十歲陳伯（見圖中）說：「我是一個照顧者，太太有腦退化症，照顧她時常感壓力，學習『靜觀』後，我的壓力減低了，並懂得平靜地處理眼前問題。」



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