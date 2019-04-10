﻿官斥「公民抗命」非辯護理由 佔中九子公眾妨擾罪成

佔中運動落幕逾四年，三名發起人戴耀廷、陳健民和朱耀明被控三項與「公眾妨擾」有關罪名，法庭昨天裁決，戴、陳被裁定兩項罪名成立，朱則一項罪名成立，其餘六名支持佔中的立會議員和相關人士的「公眾妨擾」控罪就全部成立。法官判詞狠批「非暴力的公民抗命」並不是刑事控罪的辯護理由，又斥「佔中三子」錯誤衡量佔中運動擾亂社會的程度。由於各人昨天未完成求情，法官押後至今天繼續，各人獲准保釋。



九名被告包括「佔中三子」戴耀廷（五十四歲）、陳健民（六十歲）和朱耀明（七十五歲）；立法會議員陳淑莊（四十七歲）、邵家臻（四十九歲）；學聯前常委張秀賢（二十四歲）、鍾耀華（二十六歲）、社民連副主席黃浩銘（三十歲）及民主黨李永達（六十三歲）。



三子面對三項控罪，包括串謀公眾妨擾、煽惑他人公眾妨擾和煽惑他人煽惑公眾妨擾罪；另外，陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華及黃浩銘面對煽惑他人公眾妨擾和煽惑他人煽惑公眾妨擾罪；李永達則只面對一項控罪煽惑他人公眾妨擾。



案件去年底審訊十八天，昨天西九龍裁判法院裁決。法官陳仲衡判決時強調，「非暴力的公民抗命」在香港並不是刑事控罪的辯護，「佔中三子」一直以錯誤的標準來衡量佔中運動擾亂社會的程度。法官又指，佔領行動是否以和平的手段開始，或是否曾向警方請示，也不是考慮當天有沒有造成「公衆妨擾」的因素。「公衆妨擾」的因素取決於公衆在添美道上所作出的行為。



官指戴耀廷當年揚言「逼爆中環」



法官裁定三子首項「串謀公眾妨擾」罪成，但他們面對的「煽惑他人煽惑公眾妨擾」則脫罪，三人另面對「煽惑他人作出公眾妨擾」罪名，只有朱耀明脫罪。其餘六被告的控罪全部罪成。



法官指，佔中三子早於一三年三月協議推動「讓愛與和平佔領中環」，但當時仍未構成串謀公眾妨擾；直至人大八三一決定後，三子決定發動公民抗命，計劃一四年十月一日實現佔中計劃，屬串謀公眾妨擾。三子一四年九月二十八日提早宣佈「佔領中環正式啟動」，只是略為修改原本計劃內容，所以屬於串謀公眾妨擾。「煽惑他人公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪名，法官考量時主要依靠各被告公開發表的言論。



法官指，戴耀廷於現場曾揚言迫爆金鐘及中環，可見阻礙範圍之廣；他隨即又聲言一定會見到真普選來到香港，可見佔領會是無限期。由此可見，他確是煽惑他人干犯公眾妨擾。法官強調判決不會產生寒蟬效應，亦不會影響公民行使言論及和平集會自由的基本權利。相關新聞刊P2版