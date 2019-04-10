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區域法院法官 無權處理保釋申請

2019-04-10 列印
■有團體在庭外示威。
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　　佔中發起人之一的戴耀廷，周日出席一個街頭論壇時表明，若果判監將視乎判詞內容，或即時提出上訴並申請保釋。事實上，此案屬區域法院案件，司法機構鑑於案中涉大量拍攝影片須在庭上播放，才移師西九龍裁判法院的科技庭審訊，所以此案絕非裁判法院案件。

  根據法例，區域法院法官無權將判監的被告，即時批出保釋外出等候上訴；換言之，「佔中九子」若果一旦被判即時入獄，各人要馬上收監，送入獄中，估計最快要兩至三星期時間，才可向高院申請保釋上訴。

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