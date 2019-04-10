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葉劉：佔領妨礙市民生活 商戶及運輸業蒙損失

2019-04-10 列印
　　發動佔中的九名被告昨天被定罪，新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，公民抗命不是抗辯理由，表達自由亦不是絕對。她批評佔領行動大大影響了本港市民的日常生活，運動期間金鐘有酒樓因而結業，巴士和的士司機蒙受損失，旺角和銅鑼灣不少商戶損失慘重。

　　湯家驊指，今次案件的中心點，是控方引用普通法的公眾妨擾，以及煽惑罪提控，是否有違言論自由，法官對這個問題劃了線。他分析佔中與其他示威遊行最大的分別在於時間太長，影響到其他人的權利，當去到這條界線，言論就不再是一種自由。

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，法庭的裁決引證公民抗命在香港社會並未得到承認。劉兆佳表示，整個佔領行動只在開始時激起部份市民響應，隨後市民表現已慢慢變冷，期望盡快恢復社會秩序，這是因為行動過大，激起社會「求穩定」、「求秩序」的保守心態抬頭，這亦是佔中發起人意料不及。

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