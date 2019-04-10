葉劉：佔領妨礙市民生活 商戶及運輸業蒙損失

湯家驊指，今次案件的中心點，是控方引用普通法的公眾妨擾，以及煽惑罪提控，是否有違言論自由，法官對這個問題劃了線。他分析佔中與其他示威遊行最大的分別在於時間太長，影響到其他人的權利，當去到這條界線，言論就不再是一種自由。
全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，法庭的裁決引證公民抗命在香港社會並未得到承認。劉兆佳表示，整個佔領行動只在開始時激起部份市民響應，隨後市民表現已慢慢變冷，期望盡快恢復社會秩序，這是因為行動過大，激起社會「求穩定」、「求秩序」的保守心態抬頭，這亦是佔中發起人意料不及。
佔中運動落幕逾四年，三名發起人戴耀廷、陳健民和朱耀明被控三項與「公眾妨擾」有關罪名，法庭昨天裁決，戴、陳被裁定兩項罪名成立，朱則一項罪名成立，其餘六名支持佔中的立會議員和相關人士的「公眾妨擾」控罪就全...
2019-04-10
去年年底起，一個宣稱功效強大的「能量金字塔」在內地熱賣。該「能量金字塔」聲稱有緩解病痛等功效。售價由五千元人民幣到十萬元人民幣不等。有內地傳媒發現，相關產品可能是傳銷騙局。 該「能量金字塔」由威海瑞宏能量科技有限公司生產，北京鴻正科技有限公司銷售。在其網站上的「律師聲明」顯示，公司生產銷售的「精誠寶塔」（即能量金字塔）、「能量養生倉」等飾品擺件為工藝品，並非醫療器械及保健品。 但據內地媒體報道，在威海鴻正及北京瑞宏的推銷培訓課上，講師聲稱「能量金字塔」由深海吸波礦物質製成，能吸收宇宙能量，涉及宇宙射線、DNA信息、量子糾纏等科學技術，具有多種神奇功效，更可「屏蔽一切...
2019-04-10
美國名流家長涉嫌行賄及使用詐騙手段協助子女入讀名牌大學醜聞，其中十三名家長包括電視劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）女藝人菲莉斯蒂夏夫曼（Felicity Huffman）和一名體育教練，與波士頓檢察部門達成認罪協議，希望換取法庭輕判。 菲莉斯蒂夏夫曼在庭上承認曾付出一萬五千美元（約十一萬七千港元）給一個虛假的慈善機構，在專門協助人應付大學入學試的小公司 Edge College & Career Network 老闆辛格（William Rick Singer）協助下，協助她的女兒在大學入學試取得好成績。 若裁定罪名成立，她最高會...
2019-04-10
豪宅頻錄交投，利嘉閣分行經理陳漢白表示，薄扶林貝沙灣6期3座中層C室，面積約1086方呎，為3房連套房間隔，望海景，剛以3330萬易手，呎價30663元，據了解，原業主於14年以約2328萬購入，帳面...
2019-04-10
美國這邊廂跟中國貿易談判有望數星期內達成協議，但那邊廂又跟歐盟挑起新戰線，並拖累美股表現。美國總統特朗普在社交媒體Twitter發文表示，正式向歐盟110億美元產品加徵關稅，而歐盟早前已經表明會報復，...
2019-04-10
今晚歐聯八強曼聯鬥巴塞隆拿，外界一面倒看好後者可以晉級，惟該隊在此賽事造訪奧脫福未曾奏捷，而且近期作客表現平平，實無必勝把握。紅魔也有射手拉舒福特因傷上陣成疑，勝算打折扣，故三點四倍和值得一博。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 巴塞上仗西甲主場2:0挫馬德里體育會，各賽近十場八勝二和氣勢一時無兩，而近兩次歐聯決賽對曼聯都順利贏波捧盃，難怪賽前獲一面倒看好。不過，該隊歷來三次歐聯作客奧脫福二和一負不勝，而且近期客戰表現麻麻，聯賽上一次遠征便4:4逼和維拉利爾，歐聯十六強首回合作客里昂亦和0:0，今晚實無必勝把握。 拉...
2019-04-10
風靡全球、錄得超過一千二百萬入場人次的巡迴藝術展覽《梵高在世：多感官體驗展覽》（《Van Gogh Alive：The Experience》，下稱《梵高在世》）終於登陸香港。香港站由澳洲Grande...
2019-04-10
61歲嘅影帝梁家輝，出晒名係廿四孝老公，仲係一對27歲索孖女嘅甜心Daddy，下月20號對呢位型爆人夫嚟講係個重要大日子，除咗係愛妻江嘉年生日，520(諧音我愛你)仲係呢pair模範夫婦結婚32周年紀...
2019-04-10
美國矽谷精英所在的三藩市灣區，一向是大愛包容進步思想的龍頭，最近三藩市政府計劃在一個中產住宅區內興建流浪漢庇護所，不料遭居民發起眾籌反對興建，目標十萬美元，以便和政府打官司，已籌得六萬美元。反對理由很簡單，居民擔心流浪漢在區內出沒，令治安風險上升。三藩市居民反對政府計劃，其實於情於理不合。因為當地進步左派為大多數，政府政策，本來就是民意代表，亦即是左派進步思想的體現。 三藩市多流浪漢，因為那裏大多數人相信文化多元，不對任何人作價值評判，包括吸毒、流浪、不工作，都是個人對生活方式的選擇。流浪漢存在，從側面體現了三藩市包容精神，許多人願意捐贈衣物，施捨金錢，讓他們去買需要的毒品...
2019-04-10
常聽人說「數據是用來破的」，意指數據完全靠不住。當然，並非每條數據都萬試萬靈，正如長勝將軍「美麗滿載」，剛周日也告斷纜，但我們只要細心篩選，其實不難發掘可靠數據。 且看近期運勢大旺的羅富全，已連續五次賽事交出頭馬，而在這五日之中，此倉馬匹跑入前四名之機率更高達五成四！某程度反映馬房正處於全力搶攻階段，而且搏殺手風亦順，只要勝纜一日未斷，都值得繼續追捧。而環顧今期羅廄五駒，當中以第二場「小威人」最具瞄頭，上仗排十二檔都無損爭功決心，吸取了失敗經驗後，今次重遊舊路應有更好表現，騎者田泰安最近為同廄的「星叻」建功，台前幕後合作愉快，「小威人」信得過！ 再睇另一可靠數據，潘頓與容天...
2019-04-10