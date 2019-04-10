葉劉：佔領妨礙市民生活 商戶及運輸業蒙損失

常聽人說「數據是用來破的」，意指數據完全靠不住。當然，並非每條數據都萬試萬靈，正如長勝將軍「美麗滿載」，剛周日也告斷纜，但我們只要細心篩選，其實不難發掘可靠數據。 且看近期運勢大旺的羅富全，已連續五次賽事交出頭馬，而在這五日之中，此倉馬匹跑入前四名之機率更高達五成四！某程度反映馬房正處於全力搶攻階段，而且搏殺手風亦順，只要勝纜一日未斷，都值得繼續追捧。而環顧今期羅廄五駒，當中以第二場「小威人」最具瞄頭，上仗排十二檔都無損爭功決心，吸取了失敗經驗後，今次重遊舊路應有更好表現，騎者田泰安最近為同廄的「星叻」建功，台前幕後合作愉快，「小威人」信得過！ 再睇另一可靠數據，潘頓與容天...

2019-04-10