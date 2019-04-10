﻿五歲童獨留在家﻿﻿「餓到喊」﻿

屯門寶田邨發生獨留兒童在家「餓到喊」！一名保安員，昨凌晨巡邏，發現一名五歲男童在單位內因整夜未進食肚餓不適哭泣，懷疑男童被獨留在家，於是報警，警員到場將男童送院檢驗，事後其母親涉嫌虐兒被捕。



現場為寶田邨第八座一單位，昨凌晨三時許，大廈一名保安員例行巡邏時，聽到該單位傳出兒童哭聲，查看後發現一名五歲男童在屋內，但沒有其他成年人。查問後男童聲稱因沒有進食十分肚餓，保安員懷疑他被獨留在家及「餓到喊」報警。



警員到場初步發現男童身體沒有受傷，但感到不適，遂召救護車將他送屯門醫院及購買食物醫肚。



母涉虐兒被捕



警方其後聯絡上男童四十二歲母親，調查後以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略將其拘捕及帶署，進一步調查其獨留兒子在家原因，案件交由屯門警區刑事調查隊第九隊跟進。



