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百警尖沙咀反黑查牌

2019-04-10 列印
■警方在漆咸道嘉芙中心查牌，未有發現違禁品。
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　　警方油尖反黑聯同機動部隊近半百人，昨凌晨零時開始，繼續第二天在尖沙咀區內進行打擊三合會行動，以遏止黑幫氣燄。

　　其中一項行動中，探員及機動部隊等大批人員，掩至漆咸道南娛樂場所林立的嘉芙中心查牌，並向進入娛樂場所顧客逐一查問及登記資料，未有發現違禁品，行動約兩小時結束，未有人被捕。

　　至於涉嫌本周日山林道叫囂及推撞反黑探員，事後在大埔及秀茂坪被捕，涉嫌在公眾地方作出擾亂秩序行為被捕的五名男子，昨晚仍被警方扣留助查。

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