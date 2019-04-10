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紅館伊館擬調整售票內部認購比例

2019-04-10 列印
　　演唱會黃牛再現，鄭秀文七月舉行的十三場演唱會近日開售亦一票難求，有指黃牛飛炒至三萬元。去年民政事務局建議，將政府場地如紅館、伊館等納入《公共娛樂場所條例》以規管炒飛熱，又考慮推行實名制購票，並調整內銷門票比例，提供更多公開發售的門票。

　　最近政府擬落實調整紅館及伊館內部認購比例，康文署公佈於本年七月開始之場地申請，若表演場數逾四場，內部發售比例上限將從百分之八十調整至百分之七十。當局已就有關調整知會業界。演出業協會對此表示失望，認為等同將問題全部轉嫁業界身上。立法會議員田北辰表示不能接受，因主辦單位可用無人認購的「山頂位」劃入三成公售門票，認為無助改善情況。民建聯立法會議員劉國勳指業內一直沒用盡內部發售比例，他建議當局按活動受歡迎程度和場次加大公開發售比例。

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