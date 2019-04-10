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發展局建議立法規管促銷電話

2019-04-10 列印
　　商務及經濟發展局建議立法規管俗稱「Cold Call」的非應邀人對人促銷電話，設拒收來電登記冊，讓不希望接收促銷電話的用戶登記，亦不能隱藏來電顯示，如已登記的號碼在未有事先同意下，仍收到促銷電話，用戶可舉報，讓當局調查。

　　當局建議，如果執法機關認為有違規情況，而且會持續或重複出現，可向違規者或授權撥打電話的機構發通知，要求對方糾正，不遵從即屬犯罪，首次定罪最高罰款十萬元。

　　使用電話號碼收集軟件及使用自動化方法取得號碼撥打促銷電話，罪行性質較嚴重，最高可罰款一百萬元及監禁五年。

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