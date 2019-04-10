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美股中段跌211點

2019-04-10 列印
　　美國周二股市下挫，杜指中段報二六二○五點，跌一百三十五點；納指則報七九四四點，跌九點。滙控美國預託證券價格見六十七點○二港元，升零點○二港元；騰訊則見三百八十二點六二港元，跌零點九八港元。紐約期金報每盎司一千三百零九點四美元，升七點五美元；紐約期油則報每桶六十四點○三美元，跌零點三七美元。



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