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﻿換地建丁屋違憲﻿﻿政府研上訴 ﻿

2019-04-10 列印
■高等法院裁決，透過私人協約及換地方式建丁屋屬違憲。
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　　高等法院前日就丁屋政策司法覆核案頒下裁決，頒令透過私人協約及換地方式建丁屋則屬違憲。提出司法覆核的郭卓堅與鄉議局主席劉業強均稱會與律師研究。至於案中為答辯人的政府一方，署理行政長官張建宗昨指，發展局正與律政司研究判詞，再決定是否上訴。

團體促政府釋出閒置丁地

　　民間團體及民主黨尹兆堅等提出，政府應在裁決後、盡快就現有之九百公頃「閒置政府丁地」研究落實釋出，以解香港燃眉之急，張建宗重申這九百多公頃土地是散佈在六百多條鄉村，當中包括走廊、空地、斜坡等，可作發展或建屋潛質不大。

　　不過，本土研究社去年曾作出調查，發現有三十二公頃的「閒置政府丁地」並不零碎，且鄰近道路、地形平坦，保守估計若只用八成面積作地盤、每單位約四五十平方米建築面積計，這批土地可建最多一萬四千個公屋單位。



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