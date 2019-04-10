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市民普遍不知肥胖與糖尿病前期關係

2019-04-10 列印
■香港肥胖學會公佈肥胖與糖尿病前期調查結果。
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　　肥胖跟糖尿病前期有着重要關係！香港肥胖學會二月委託港大社會科學研究中心進行調查，發現港人對糖尿病前期的認知普遍不足。該會建議過重或肥胖人士，如已屆糖尿病前期，應把握時間減肥免成糖尿病患。

　　調查訪問五百四十六名年齡介乎三十至六十歲的香港市民，發現百份之四十五屬肥胖；港人對糖尿病前期認知不足，有百分之七十一沒有聽過糖尿病前期，百分之三十五認為只要沒變糖尿病，糖尿病前期對身體一般不構成影響；更發現百份之十三點二屬糖尿病前期高危。

　　學會估計本港約七十萬港人屬糖尿病前期，每年皆有百分之五至十的糖尿病前期人士會惡化至糖尿病，最終患糖尿病比率高達七成，建議踏入糖尿病前期的肥胖人士把握時間減肥免成糖尿病患。

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