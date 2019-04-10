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﻿街市冷氣槽墮層板﻿﻿險殺女嬰﻿

2019-04-10 列印
■冷氣隔層板墮下後，街市眾人呆望天花。
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　　上水石湖墟街市發生墮冷氣隔層板險殺嬰兒事件！一名嫲嫲推着歲餘孫女坐着的嬰兒車，在街市一凍肉丸檔選購食物時，天花一塊冷氣隔層板突然墮下，擊中嬰兒車身，嫲嫲及檔口小販見狀均大吃一驚，幸意外中女嬰沒有受傷，嫲嫲其後將孫女推離「險地」。

　　現場為樓高三層的上水石湖墟街市地下，昨晨十時許，一名年約七十歲婦人，推載一部嬰兒車進入街市買餸，嬰兒車上載着其一歲餘女孫。其間她走到一凍肉丸檔選購肉丸，嬰兒車則放在身後。

　　其間天花一塊約兩米乘半米的發泡膠冷氣隔熱層板突然脫落，擊中嬰兒車身後墮地，嫲嫲見狀大驚推開嬰兒車，並視察孫女狀況，幸好沒有受傷，其後匆匆離開。

　　肉丸檔小販仰望天花，恐再有層板墮下，通知食環署派員到場及暫時圍封墮板現場，事件未有報警。有小販表示，墮層板位冷氣機經常滴水，未知是否與此有關。

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