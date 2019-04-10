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逆線推手推車 六旬翁遭的士撞至重傷

2019-04-10 列印
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　　觀塘發生的士撞傷途人意外，昨凌晨二時許，一名六十七歲姓林男子，推着一部載有雜物的手推車，沿協和街逆線上斜推向聯合醫院方向，當推至祥和苑對開時，一輛的士沿協和街慢線落斜駛至，五十二歲姓黃司機收掣不及，失控連林及手推車一併撞倒。

　　意外中，林被撞倒地，頭部重創倒地昏迷，手推車上雜物被撞散佈地上。

　　司機見撞傷途人停車及報警，救護員到場為傷者急救送院，治療後情況危殆。警員調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷拘捕姓黃司機及帶署調查。

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