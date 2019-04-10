  • 2019年4月10日 星期三
  • 26º
  • 84%
熱門： 佔中選民登記冊點數卡派錢4000元假鈔

日報新聞 > 港聞

再增一人染麻疹累計62宗

2019-04-10 列印
　　本港昨日新增一宗麻疹個案，患者為一名二十三歲女子，她並非孕婦或機場員工，患者目前情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。她於潛伏期及病毒傳染期內，均沒有外遊及接觸麻疹病人。今年至今累積麻疹個案達六十二宗。

　　有報道指有母嬰健康院護士調到機場處理麻疹疫苗注射和抽血檢驗，食衞局局長陳肇始解釋所有到機場工作的護士，已注射兩針疫苗和有抗體。

　　另外，一名經香港轉機返台灣的男子懷疑中招。該名二十九歲男子曾到丹麥、芬蘭等地自由行，回台後即發燒，懷疑經香港轉機時染病。台灣上周新增四宗境外傳入病例，台灣衞福部疾病管制署指其中兩宗來自泰國，一宗來自越南，還有一名到歐洲旅遊的男子，疑在香港轉機時染病，回台後出現發燒並確診麻疹。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd