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﻿優質Bodum咖啡茶具用品 Jetso App獨家優惠低至35折

2019-04-10 列印
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　　鍾意咖啡或英式茶嘅人，都知Bodum呢個知名嘅丹麥品牌一向採用優質塑材及環保設計（毋須用濾紙同粉囊），深受用家追捧。Bodum法式濾壓式咖啡壺同電動滴漏式咖啡及泡茶機，更加係熱愛咖啡及茶人士家中必備品。

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