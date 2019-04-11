﻿「不誠實取用電腦罪」失效 教助偷拍男童獲「放生」

上周四終審法院裁定「不誠實取用電腦罪」的詮釋，令此罪不可檢控以手機在私人地方的偷拍行為，昨天即出現檢控失敗個案。報稱任教學助理的男子，涉於一五年在朗豪坊偷拍男童如廁，被控四項「不誠實取用電腦罪」，案件昨天再度提堂，控方多次更改處理方式，遭裁判官批評「出爾反爾」及「方針大亂」，質疑濫用司法程序，最終控方撤控，同意被告以自簽守行為了事，律政司須賠償逾三萬元訟費。



涉案被告李詠培，涉及一五年十一月二十六日在朗豪坊男廁偷拍同性如廁，警方事後到場將其拘捕，他在警誡下稱：「我一時衝動先偷影佢，我知道錯啦。」他被控四項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦，去年八月時一度認罪，五日後高等法院頒下判詞，裁定律政司對控罪釋義有誤，辯方申請更改答辯獲批，一度排期去年十二月開庭審訊。直至十二月時，控方又申請押後，以待終極上訴結果，結果案件至昨日再訊，最終被告獲撤控，自簽二千元，守行為一年處理。



自簽守行為了事



被告由大律師郭憬憲代表，他指周二晚上控方提議以簽保守行為了事，至昨日早上，控方又轉軚，表示需時了解事主意願，或會因而修改控罪，申請將案件再押後至月尾，郭大狀反對並批評對方「出爾反爾」。



裁判官陳炳宙表示，控方理應可預見本案在終院頒下判詞後的結果，亦有足夠時間聯絡事主了解其想法，但一直都未見進展，對被告着實不公平，亦指控方此舉是「出爾反爾」。再者，即使被告獲批訟費，亦未能完全補償其所花的律師費用，基於公義原則不接受將案件再押後。



控方大亂 官斥出爾反爾



休庭後，控方突然提出會照原定控罪排期審訊。陳官隨即指出終審法院已對「不誠實取用電腦」釋義「一錘定音」，若然控方堅持己見，他或會考慮行使法庭酌情權，永久終止聆訊。控方回應因現時四項控罪「可能未必進行到」，陳官聞言即時反駁：「係一定進行唔到！」又指即使可修改控罪，亦不過屬於揣測，質疑控方或正濫用司法程序。辯方大狀更直言：「唔好搵我個客做犧牲品。」



陳官向控方：「唔該你哋現實啲考慮呢件案！」並表示即使最終成功檢控，法庭亦只能判處被告象徵式刑罰，反問是否必虛耗公帑，令被告受到不成正比的壓迫。三度休庭後，控方最終答允以簽保守行為處理。