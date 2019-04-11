【2019泳池攻略】全港22個嬉水池全面睇 邊個池最值得去？

阿仙奴上場英超吃悶棍，拿玻里亦在意甲主場失分，兩支哀兵今晚歐霸八強首回合對壘，互無爭勝把握。主場的槍手中鋒拿卡錫迪各賽事近五場僅入一球，客軍射手梅頓斯在此賽事又腳軟，故逾三倍和值得一試。 （Now643、有線616、656、myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 上仗英超槍手全場捱打，最終0:1不敵拖肥糖，各賽事三連勝走勢告終。該隊防守中場格列沙加和中堅哥斯尼齊受傷倦勤，今仗難望復出，防線隨時再現漏洞。雪上加霜，兵工廠射手拿卡錫迪腳風欠順，不同戰線近五場只入一球，烏尼坦言不滿意球隊的攻守表現。 攻守各有隱憂 拿玻里近況同樣欠佳，上場主場被十人應戰的熱拿亞逼和1:...

2019-04-11