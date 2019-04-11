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【2019泳池攻略】全港22個嬉水池全面睇 邊個池最值得去？

2019-04-11 列印
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　　夏天就到，鍾意游水嘅小朋友，除咗室內游泳池之外，可以去番室外嬉水池，瘋狂瀡滑水梯喇！現時全港有44個公眾泳池，總共有22個有嬉水池。想知詳情，請入http://bit.ly/2KhATcm
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