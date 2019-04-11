﻿陳淑莊李永達等四人﻿﻿求情冀法官輕判﻿

佔中案九子被判罪成後，前天戴耀廷、陳健民、朱耀明和邵家臻求情之後，昨天輪到其餘五人求情，當中陳淑莊、張秀賢、黃浩銘和李永達均希望法庭以社會服務令或非監禁方式判刑，即要求輕判，法官押後到四月二十四日判刑，以等候張秀賢的感化報告和社會服務令報告，期間九被告繼續原有條件保釋。



佔中九被告分別為港大法律學者戴耀廷、中大教授陳健民、朱耀明牧師、立法會議員陳淑莊、立法會議員邵家臻、學聯前常委張秀賢、學聯前常務秘書鍾耀華、社民連副主席黃浩銘及前立法會議員李永達。



官索取張秀賢感化報告



張秀賢求情時指，案發時只有二十歲，是學生領袖，與戰友一起去參與雨傘運動，與有榮焉，縱使面對罪成刑責，也會不亢不卑，「也許很多老練的人會說我們只有理想，不求實際，但假若學生也變得世故，又有誰可以單純的為着理想，努力為社會帶來改變？」



鍾耀華是唯一個沒有要求輕判的被告，他說：「我沒有甚麼需要求情，現在控告的並不是我一個人，是所有參與過雨傘運動的人，是所有珍重香港的人，我們堅持香港不放棄，哪怕是熒熒曳光。」



今次主審法官陳仲衡，八年前曾因為擾亂公眾秩序罪判過黃浩銘無罪釋放，黃昨日求情時說：「當年你宣判我無罪，命運安排下，八年後我再次站在你面前，只是我不再是年輕人，而是一個準備迎接第三次入獄的積犯。希望法官可以從我的動機及行為來給予合理判刑。」



陳淑莊代表律師求情時表示，判刑若超過一個月並即時監禁，她的議席可能失去，希望法庭能判社會服務令或緩刑。李永達求情時表示，目前退休單靠儲蓄及寫作維生，佔中期間僅以揚聲器呼籲民眾，煽惑程度有限，希望法庭能以非監禁方式處理。



