反駁歐盟指判刑對民主不利 林鄭：港司法獨立國際認可

佔中案九名被告被裁定與「公眾妨擾罪」有關的罪名成立，除了成為本地政治話題，也引起國際關注，昨天歐盟指判罪對本港民主發展有不利影響。特首林鄭月娥昨日反駁，指有關評論毫無根據，並破壞香港聲譽，強調香港是法治社會，有獨立司法機關，並按照法律作出裁決。



林鄭提到，世界銀行對本港的法治評分九六年時為七十分，至一七年已躍升至九十四分，證明本港的法治精神及司法獨立受到國際認同，本港得來不易的法治聲譽，「係唔可以受到個別人士嘅無理攻擊或批評而受到影響，我作為行政長官，有責任指出係O依方面嘅謬論。」



昨天歐盟發言人在比利時布魯塞爾的記者會上指，近日香港涉及爭取政治權利人士的法庭裁決，對民主發展有不利影響；歐盟期望香港和中央政府，重啟選舉改革，為民主及透明選舉制度達成協議，滿足港人對普選的期望。



民主派立法會議員發聲明指，「港府以司法手段作政治報復，以過時亦無先例的罪名，圖將一眾義士身繫囹圄，剿滅本土異見及和平抗爭，今日的判決，只是專權政制下出現的新聞，我們深信歷史將對九子有更正面，更高度的評價」。



民建聯亦發聲明指，佔領行動已完結逾四年，社會一直要求盡快對違法者作出應有的懲處，判決「彰顯了社會公義，維護了香港法治，亦向社會發放一個清楚訊息，任何人不論其違法目的如何，只要違法就要負上法律責任。」



台灣陸委會回應事件，稱對「九子」罪成感遺憾，呼籲民眾警惕「一國兩制」的本質。國台辦發言人馬曉光批評陸委會無資格說三道四，反觀台灣貪污犯逍遙法外，打砸搶者蠻橫有理。



