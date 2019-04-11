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天文台錄31.1度 破今年最高溫紀錄

2019-04-11 列印
　　四月已經熱到爆！天文台昨日錄得氣溫三十點一度，打破今年最高溫紀錄。天文台預測，今日部份時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫二十五度至三十度；後日和周六天色變差，大致多雲及稍涼，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫二十三度至二十六度；周日及下周一多雲，間中有驟雨及雷暴，氣溫二十二度至二十七度，天氣稍涼。

　　天文台科學主任黎宏駿認為，昨日錄得的高溫並不算罕有，以往在春季，遇上有陽光、風不大的天氣，天氣普遍比較炎熱。

　　黎宏駿又指，厄爾尼諾現象已經發生，即赤道太平洋中部、東部表面海水異常溫暖及寒冷，繼而影響全球多個地區的氣候，加上全球暖化、本地城市化等因素，預料春季溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。

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