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﻿疑被拖糧 工人危站豪宅天台

2019-04-11 列印
　　香港仔一豪宅昨早有工人危企，疑因不滿判頭拖欠薪金，警方到場了解後，雙方達成協議，工人和平離開，事件中無人受傷，警列作勞資糾紛處理。

　　昨早十一時許，警方接報到港島南區壽臣山道東一號，有十二名工人疑因被拖欠三個月的薪金，涉及五十萬元，走到其中正在修葺的一幢三層高豪宅天台，期間有工人一度走出天台外徘徊。

　　警方了解後，工人聯絡判頭，雙方經過磋商達成協議，工人其後自行離開。

　　該處豪宅樓齡近二十年，正進行牆翻新工程。警方將事件列作勞資糾紛處理，案件中無人受傷。
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