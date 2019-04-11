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調查沙中線工程 下月進行公開聆訊

2019-04-11 列印
　　沙中線紅磡站獨立調查委員會早前獲行政會議批准擴大職權範圍，涉及的工程位置包括紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處的建造工程，會調查與紮鐵工程或混凝土工程相關的任何問題、情況，包括但不限於任何未有為該等工程妥當地進行巡查、監督或備存文件紀錄的情況，以及未有為物料妥當測試並記錄的情況等，箇中原因及是否已採取糾正措施等。

　　委員會向行政長官提交報告的期限，亦延遲至八月底。

　　委員會宣佈，下月六日在前荃灣裁判法院大樓進行初步聆訊，並計劃五月二十七日至六月十九日進行實質聆訊，就調查研訊擴大的部份，聽取事實證據。

　　聆訊過程將開放予公眾人士，視像和聲音會在聆訊室旁的聆訊轉播室和大堂同步播放。



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