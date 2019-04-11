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美股中段窄幅上落

2019-04-11 列印
　　美國周三股市窄幅上落，杜指中段報二六一四二點，跌八點；納指則報七九四四點，升三十四點。滙控美國預託證券價格見六十六點八五港元，跌零點一港元；騰訊則見三百九十四點九八港元，升六點一八港元。紐約期金報每盎司一千三百一十二點七美元，升四點一美元；紐約期油則報每桶六十四點三五美元，升零點三七美元。

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