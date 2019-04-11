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科大生汶萊實習 攀山涉水田野考察

2019-04-11 列印
■參加汶萊田野考察的科大學生。
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　　不少大學生希望透過實習機會增廣見聞。有科技大學學生透過該校提供的冬季實習項目，到汶萊參與田野考察工作。實習期間，同學需「攀山涉水」到田野實地考察，有同學形容過程頗為艱辛，「收集樣本時需花大量力氣，才可獲得想要的樣本。」同時亦學會尊重不同文化，「汶萊是回教國家，當地人一到特定時間便會停止所有工作，進行祈禱。」

        現時主修科大生物化學及細胞生物學的四年級學生萬尉芝表示，一直對環境科學感興趣，故選擇到汶萊達魯薩蘭大學的科學系實習，並獲學校提供贊助金 和安全講座支援。萬同學計劃畢業後到外國修讀有關環境科學的碩士課程，再回港工作；或其後再修讀博士，成為研究員。



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