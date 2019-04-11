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港再新增三宗麻疹個案

2019-04-11 列印
　　本港再有新增麻疹個案，據了解，昨日再錄得三宗新麻疹個案，涉及二十四歲於機場任乘客服務主管的男子、一名三十一歲男子及一名兩歲女童，據悉女童病毒潛伏期沒有外遊，本港今年至今累計六十五宗麻疹個案。

　　另外，屋宇署發言人證實，署方前日傍晚接獲衞生署衞生防護中心通報，指署方一名在太古城中心三座九樓上班的員工確診早前感染德國麻疹，並指已即時安排清潔承辦商為太古城中心三座的辦公樓層進行全面消毒。

　　據悉，屋宇署向涉事辦公室員工發放緊急電郵，通知該樓層有員工感染德國麻疹，建議曾接觸該染病員工的人，在本月二十七日潛伏期內若出現任何相關病徵盡快求醫；同時呼籲員工有需要時佩戴口罩。

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