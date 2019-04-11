港再新增三宗麻疹個案

另外，屋宇署發言人證實，署方前日傍晚接獲衞生署衞生防護中心通報，指署方一名在太古城中心三座九樓上班的員工確診早前感染德國麻疹，並指已即時安排清潔承辦商為太古城中心三座的辦公樓層進行全面消毒。
據悉，屋宇署向涉事辦公室員工發放緊急電郵，通知該樓層有員工感染德國麻疹，建議曾接觸該染病員工的人，在本月二十七日潛伏期內若出現任何相關病徵盡快求醫；同時呼籲員工有需要時佩戴口罩。
上周四終審法院裁定「不誠實取用電腦罪」的詮釋，令此罪不可檢控以手機在私人地方的偷拍行為，昨天即出現檢控失敗個案。報稱任教學助理的男子，涉於一五年在朗豪坊偷拍男童如廁，被控四項「不誠實取用電腦罪」，案件...
2019-04-11
據澎湃新聞指，上市公司、黑龍江葵花藥業集團股份有限公司原董事長、前人大代表關彥斌（圖）涉嫌謀殺被大慶市讓胡路區人民檢察院拘捕。據知情人士透露，關彥斌與前妻發生糾紛，更將她毆打成植物人。 現年六十五歲的關彥斌不僅曾擔任兩屆全國人大代表，更是年銷售近四十億元「葵花藥業」的持有者。他突然於本年一月一日，以「個人年齡原因」辭去公司董事長、總經理的職位，改為由兩個女兒擔任。 股價一度下跌9% 而在本年一月二十九日公安以「涉嫌故意殺人罪」向大慶市讓湖區檢察院市請求拘捕關彥斌，並獲批准。據知情人士透露，關彥斌與一年多前已離婚的前妻張曉蘭發生糾紛，其間一度失手把她毆打成植物人。 受這消息影...
2019-04-11
每年吸引不少港人旅遊的泰國曼谷，其著名購物商場Central World購物中心昨天約下午五時四十分發生大火，目前最少造成三死七傷。據報，有人從Central World八樓跳下逃生死亡。從圖片可見，火警現場佈滿濃濃的黑煙，一度需要疏散民眾，現時大火已經救熄。 據泰國傳媒報道，曼谷購物熱點Central World發生火警，火勢發生於酒店大樓八樓用於儲存文件的資料室，火勢猛烈，期間一度有人被困，消防隊到場後用了約三十分鐘將大火救熄。 曼谷市長阿薩溫昨晚七時二十分時接受記者採訪表示，火勢已完全獲得控制。本次火災已造成三人死亡，七人受傷，死者中一人當場死亡，另外兩人在朱拉隆功醫...
2019-04-11
豪宅頻錄交投，利嘉閣助理分區經理王馗維表示，九龍站漾日居3座高層G室，面積約1136方呎，採3房連套房間隔，望部份海景，原先叫價3900萬，經議價後減價約120萬，以3780萬元連租約易手，呎價332...
2019-04-11
歐洲央行「放鴿」，議息後決定維持基準利率為零，並把目前利率最少維持至今年底。美股早段窄幅上落，杜指初段跌21點報26129點，納指升26點報7935點。國際貨幣基金組織（IMF）半年內，第三度調低今年...
2019-04-11
阿仙奴上場英超吃悶棍，拿玻里亦在意甲主場失分，兩支哀兵今晚歐霸八強首回合對壘，互無爭勝把握。主場的槍手中鋒拿卡錫迪各賽事近五場僅入一球，客軍射手梅頓斯在此賽事又腳軟，故逾三倍和值得一試。 （Now643、有線616、656、myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 上仗英超槍手全場捱打，最終0:1不敵拖肥糖，各賽事三連勝走勢告終。該隊防守中場格列沙加和中堅哥斯尼齊受傷倦勤，今仗難望復出，防線隨時再現漏洞。雪上加霜，兵工廠射手拿卡錫迪腳風欠順，不同戰線近五場只入一球，烏尼坦言不滿意球隊的攻守表現。 攻守各有隱憂 拿玻里近況同樣欠佳，上場主場被十人應戰的熱拿亞逼和1:...
2019-04-11
潮流興玩SUV玩樂車，適逢近期幾款日、韓新作均以高性價比作招徠，最平二十萬餘元有交易，不失為家庭車好選擇。 CX-5 空間大 萬事得CX-5空間大設備豪，新到2.5 i-Special頂級版加有新一代...
2019-04-11
去年合體開騷嘅組合BOYZ成員關智斌（Kenny）和張致恆（Steven），出道15年，二人由昔日O靚仔變男神！其中38歲爆肌Kenny愈戰愈勇，靠早年北漂肯捱多年，喺內地爆紅；34歲童顏Steven...
2019-04-11
向來喜歡發掘一些從來未去過的國家或城市，日本長崎一直在願望清單上。以往去長崎，需要經由福岡，無論坐巴士或火車，均需約兩小時多的車程，得悉今年一月HK Express開通長崎直航，碰巧早前我要到福岡出差，便決定改機票，因利成便由福岡入、長崎返，探索長崎這個未知之地。 到長崎，本來主要看歷史。長崎為日本西部重要港口城市，十六世紀開始已是歐洲人進入日本的其中一個主要門戶，當中包括經商者及傳教士，這些外國人旅居長崎市內，建造了洋式樓房及教堂，使其都市景觀有別於日本其他城市。市內還有歷史悠久的中華街，為另一道歷史風景線。二○一八年，長崎縣內的基督教堂建築群被列入世界遺產，而屬於明治工...
2019-04-11
何良因為到澳洲出席復活節周歲馬拍賣會，所以昨晚未有在港督戰，但出擊大計照樣進行，結果憑「幸運大兄」及「無價寶」包辦第一口孖寶，另外「天地人」拼入Q腳，遙控搏殺都得心應手！ 馬場浮世繪
2019-04-11