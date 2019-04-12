﻿繁忙公路急施心肺復甦 生死一線愛心警救活窒息B

精靈BB命懸一線，幸獲兩警相救，逃出鬼門關。一名患罕見呼吸病的女嬰，父母攜同乘的士期間，突然呼吸停頓；的士司機見路邊停泊警車，隨即停車呼救，警長連忙下車指揮交通，讓同袍為女嬰急救。兩分鐘關鍵時刻，警員施以心肺復甦法，成功讓女嬰回復呼吸。兩名施救的警員接受本報專訪，對小生命活過來感到欣慰，謙稱：「救人是警察天職。」



垂危寶寶獲勇警救命，雙眼重現神采。一名患罕見慢性呼吸疾病－閉塞性細支氣管炎、出生九個月的范姓女嬰，早前因嚴重肺炎留醫沙田威院多時，至上月二十六日約下午五時，父母接她出院，乘坐的士回家，至大老山隧道內，女嬰突然窒息。姓蘇的士司機見狀，連忙驅車駛出隧道，打算前往觀塘聯合醫院，至龍翔道與龍池徑交界時見路旁警車，隨即停車求援。車上兩名警員不敢怠慢，即時拯救小生命。



女嬰出院 回家途中歷劫



黃大仙警區交通隊第二隊警長陳國輝和高級警員黃源偉帶記者重返事發地場，重演救嬰過程。陳表示，當時執行交通管制，至五時二十八分一輛的士駛至，停在警車後方，司機慌忙下車，稱車上嬰兒失去呼吸和脈搏，陳鑑於的士位處快速公路，恐後來車輛釀意外，即冒險站在路上，指揮交通，讓同袍黃源偉為女嬰急救。



當時女嬰已停止呼吸兩分鐘，臉部發白，嘴唇發紫，瀕臨死亡邊緣；黃源偉形容搶救刻不容緩，讓坐在的士左邊後座位的父親雙手抱女嬰頭和背部，並以大腿承托，他則打開車門，彎腰探頭施展「救命三招」，首先一手按着女嬰額頭，暢通氣道，另一手以兩隻手指托下巴，再將兩指掃向俗稱「雞心」的膻中穴，繼而施以心肺復甦法，將口部緊貼女嬰嘴和鼻，緩緩吹氣兩下供給氧氣，再以兩根手指快速按壓其膻中穴三十下，「做完一次，BB無反應，之後重複吹氣，按壓；又無反應，繼續做，一樣無反應，但我無打算放棄！」



出絕招 吸吮異物救命



直至進行第四組循環，黃聽到女嬰喉嚨發出微弱作嘔聲響，相信有異物阻塞，於是施展最後絕招，張嘴緊貼女嬰口和鼻，用力吸氣，成功把奶狀液體吸吮出來，此時女嬰眼睫毛顫動，回復氣息。他隨即將她扶起，呈九十度躹躬姿勢，為她拍背「掃風」，其間不斷說：「唔好瞓覺，快啲起身！」之後用暗力扭其耳朵，女嬰終於甦醒過來，緩緩睜開小眼睛。



渡過生死兩分鐘，女嬰被送往聯合醫院深切治療部留醫，黃源偉多次致電其父親，了解女嬰情況，近日獲悉女嬰出院，感到十分欣慰。他強調救人是警察天職，毋須對方答謝。



記者：林思明 林家希



徐裕民 李殷