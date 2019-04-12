﻿新行車證增QR Code

﻿﻿電子抄牌抓違泊﻿



警方去年合共發出逾二百零二萬張違例泊車定額罰款通知書（牛肉乾），較一七年增加一成，創三年新高。為了提升檢控效率，警方將於今年展開「電子定額罰款通知書先導計劃」，前線警員和交通督導員會用手提智能裝置讀取違泊車輛的資料，並即時列印定額罰款通知書。



據悉，這個先導計劃開支約八百萬元，為配合計劃，傳聞六月起發出的行車證右下角會新增二維碼（QR Code），警員只需用手提裝置掃二維碼，就可讀取到該違泊車輛資料，輸入日期、時間、街名及違例事項編號便可，再即場以便攜式打印機列印通知書，即「電子牛肉乾」，取代現時手抄做法。







大埔警區將會在五或六月先行先試，警員配備的手提裝置每宗案件最多可拍攝五張相片，所以不用畫圖，不用落警員記事冊，即使上庭警員亦不用回口供，交由​中央交通違例檢控組呈交法庭。







警車增車牌識別系統







另外，警方早前在八部警車上安裝自動車牌識別系統，以識別三類車輛，包括未領牌照車輛、登記車主被取消駕駛資格、或者未有執行交通拘捕令。署理總督察辜超逸表示，識別系統會自動掃描警車前後十至二十米內的車輛，然後對比資料庫，整個識別過程只需數秒，若發現可疑車輛就即時上前截停。新系統引入至今的兩個半星期內，已掃描超過十萬部車輛，發出二百多張定額罰款通知書，拘捕十五名違例司機。



