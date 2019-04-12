沙呂小遊學團「混帳」教局交執法機構處理

浸信會沙田圍呂明才小學去年被揭澳洲交流團財務不清，教育局收到獨立調查小組報告，確定行政程序及財務處理缺監管，已交執法機構處理。報告指因學校不能開設澳元戶口，但用老師的私人戶口匯款；而會計師對比支付金額，屬合理水平。至於餘下澳元存放學校夾萬，報告指沒證據顯示有人挪用公款。







沙田呂明才小學去年遭揭澳洲交流團財務不清，校長薛鳳鳴及教師文雁菁亦被指不當處理澳洲遊學團款項，學校法團校董會成立獨立調查小組。



無證據顯示挪用公款



教育局指，該小組提交報告確定學校辦理澳洲遊學團行政、財政缺乏監管，亦沒有遵照教育局指引及要求行事，與教育局的直接調查結果大致相符。部份有關遊學團的投訴正由執法機構處理，局方將再跟進。



法團校董會昨天將報告上載至學校官網，校監曾家石代表校董會向家長發通告，就事件致歉。



報告承認，今次事件涉家教會未盡力監管。報告承認學校辦遊學團時未有遵守教育局指引，至於由老師私人戶口處理匯款，是因為學校不能開設澳元戶口，唯有用老師私人戶口。會計師對比支付金額，屬於合理水平。至於餘下澳元沒有報告，報告指出，家教會知情，又指存放學校夾萬的餘款，沒有證據顯示有人挪用公款。



涉多項違規情況



此外，教育局指，直接調查揭示學校尚有其他違規情況，包括無依足教育局指引處理個別財務事宜、無依照安排教師署任及聘請非教學人員，亦未有有安排足夠人手照顧參加境外學習活動的學生。



沙呂小接連發生違規事件，教育局今年一月向學校法團校董會發出警告信，要求學校嚴肅處理，並向涉事教職員採取相應紀律行動。







