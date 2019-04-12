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美股中段跌47點

2019-04-12 列印
　　美國周四股市初段上升，其後走軟，杜指中段報二六一○九點，跌四十七點；納指則報七九四八點，跌十五點。滙控美國預託證券價格見六十六點七五港元，升零點一五港元；騰訊則見三百八十九點二二港元，跌二點一八港元。紐約期金報每盎司一千二百九十八點一美元，跌十五點八美元。

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