﻿醫委會劉允怡主張採明票制 放寬海外醫生實習下月再表決

醫委會上周否決四個放寬海外醫生實習方案，引起公眾不滿。醫委會主席劉允怡表示，會方將於下月八日召開例會，再就方案投票；他否認投票機制不完善，並提議下次投票用明票，讓公眾知道誰支持誰反對。多名立法會議員促請政府插手醫委會投票，以保障市民利益。



早前遭到否決的四個方案，包括海外專科醫生考執業試後，若曾在醫管局、衛生署或大學醫學院工作滿三年，即可免實習；外專科醫生執業後需在醫管局、衛生署或大學醫學院工作滿三年，才可獲免實習；海外專科醫生考執業試後，若曾在醫管局工作三年，即可免實習，以及海外專科醫生執業試後，需要在醫管局工作三年，才可豁免實習。



按照會議常規，規定六個月內不得再就此表決，但醫委會主市劉允怡昨天指出，有鑒於事件的重要性，決定下月八日會議動議暫停執行上述規定，他初步接觸過持份者，逾三分二委員同意暫緩執行；同時主張下次採用明票投票，向公眾負責，「有邊個反對嘅，唔該佢舉手話畀我知反對」。



全數方案否決消息一出，引起社會反應，醫學會前會長蔡堅直指投票機制有缺陷，因每個方案都需要過半數才可作下一輪「對決」。劉允怡則否認上次投票機制不完善，稱當時有委員只同意部份方案，故法律顧問建議就每個方案獨立投票，以反映委員對所有方案的意願，強調「法律上無錯」。



在立法會財委會特別會議上，自由黨張宇人對醫委會下月開會不寄厚望，認為專業自主並非「大晒」，希望政府可以出手處理，在專業自主和廣大市民的利益之間取得平衡；民建聯葛珮帆批評政府將關乎市民生死健康的大事，推卸給醫委會幾名醫生負責，要求當局取回決策權；保險界陳健波亦表示認同，批評目前出現「專業霸權」。