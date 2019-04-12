田少憂逃犯例：內地打官司都係政府贏

全體法律界選委日前發聲明促保安局撤回《逃犯條例》修訂草案，並發起網上聯署，至昨午已有逾九千七百人參與。自由黨榮譽主席田北俊昨早出席電台節目，表示商界對修例存憂慮，特別是條例列明有追溯期，而且不少條文均牽涉商界。田北俊舉例：「引渡條文包括賄賂，大家都覺得賄賂是不對，但又講不出口。當年在大陸開廠，那個賄賂是被逼的，不然就無法開廠。」



港澳辦主任張曉明稱不會容許有冤案，田北俊說：「案件在大陸判，他說你有罪，你就說冤案，你猜最後是誰贏？我就覺得在內地的制度，打親官司都係政府贏。」田曾是基本法諮詢委員會成員，他認為北京當年不想就此立法，否則就會如《基本法》二十三條般，列明政府日後需自行立法。



