高鐵西九站整體評分 居大灣區測試榜首位

高鐵西九站自去年九月二十三日通車以來，運作暢順，最近更獲《南方都市報》選為大灣區鐵路站榜首，評分高達九十六點七二，較排第二的廣州南站和深圳北站還高出十五分。



今次評分是根據《南都》測評小組測試，實測十個城市的鐵路樞紐站，包括廣州南站、東莞虎門站、深圳北站、香港西九站、惠州南站、中山小欖站、珠海站、佛山西站、肇慶東站及江門新會站設施及服務。評分項目有車站設施、票務、服務態度、配套及網上服務，一百分為滿分。



高鐵西九站在各站設施和票務得分最高，得分九十六點七二，比排第二的廣州南站和深圳北站還高出十五分。十個站平均分為七十二分，有四個站高於平均分，低於平均分的站分數都在七十分以下。



報道指，西九站在職員服務態度和指引準確方面最備受讚揚。全站約有一千五百個路牌指示，以及一百七十個資訊熒幕。



《南都》記者分別於十站向工作人員求助，當中以西九站工作人員服務態度最好，且由圓方進入高鐵站沿路均有清晰指示，還有港鐵人員駐守，且主動向提着行李的乘客提供協助，親切友善。



其餘九站雖亦能做到詳細回答，但態度缺乏熱情、不抬頭回答，甚至表現出不耐煩等。



另外，西九站在無障礙服務及人性化服務亦得分極高，全站共有七十五條扶手電梯及一百二十五部升降機，站內主要出入口有免費借用輪椅服務，通道都有斜坡和視障人士使用的「盲道」，站內還有十五個無障礙洗手間及十二間母嬰室。



票務服務方面，西九站與廣州南站、深圳北站售票處和自助售票機最多。交通接駁方面，西九站、廣州南站和深圳北站交通接駁配套最多最齊，不過廣州南站指引不清晰，導致乘客拖着行李兩頭跑。



