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少年遭童黨毆劫失2500元

2019-04-12 列印
　　青衣發生童黨劫案，一名十九歲姓黃少年，前晚十時許，途經青衣長青邨青松樓對開公園時，突然有七男三女，年約十餘歲童黨出現將黃包圍，其間有人不由分說，以木棍襲擊事主將他打傷後，趁機搶走事主身上二千五百元逃去。傷者在童黨逃去後報警，大批警員接報趕至，一度在附近兜截可疑人，但並無發現，事後將傷者送院，治療後無大礙出院。警方調查後，案件列作襲擊致造成實際身體傷害及盜竊，交由葵青警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

　　消息稱，傷者與其中一名少年相識，警方正追緝十名童黨歸案，並調查案件是否另有別情。

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