﻿藝術家辦樹藝工作坊﻿ ﻿賦予塌樹第二生命﻿

香港樹木倒下，年輪只能於垃圾堆中興歎。別人眼中的廢料，木雕藝術家凌展騰（Parry）卻視之為寶，慣常以塌樹作創作素材。四年前他到美國交流，看到木材的出路不止是堆填，只要添上經濟、學術及社區等因素，可讓塌木重生。去年Parry開設全港首家城市樹木資源中心「樹後生活」，決心發起一場猶如藝術救地球的革命，全因他深信藝術離不開環境保育，更認定藝術家為解決地球難題，才有了存在意義。



走進「樹後生活」位於坪輋的工場，可見門口擺放了一堆從路政署回收所得的老化台灣相思樹。昔日一棵大樹被斬後，通常只能淪入堆填區，惟Parry的工場內，樹木是重要資源，而非「廢料」，倒下的樹只要經過乾燥處理，逾六成部份可開成板材、化為木雕的素材，剩餘其他於𠝹木過程產生的木碎，亦可用作天然堆肥或生物燃料，以延續城市樹木的生命周期。



對樹木有情，緣於過去的藝術生活經驗。創辦「樹後生活」前，Parry曾任浸大視覺藝術院雕塑及版畫指導員，他從事木雕藝術將創作近十五年，絕大多數創作所用的木料均是撿拾因颱風倒塌、被樹藝人員斬下的城市樹木而得。



「假設地球將因環境問題而滅亡，藝術家存在是沒有意義的，我要從自己的專業上着手解決問題，這才是藝術家存在的價值。」Parry深信藝術須緊扣環境保育，適逢四年前他獲香港駐紐經貿處及耶魯大學雅禮協會頒發藝術獎助金，往耶魯大學的林業與環境研究學院，參與為期六個月的留駐計劃，他決心要在自己未盲目前作出改變，遂赴美了解當地的城市樹木回收運作模式。



覓地設工場困難



留美半年，Parry發現當地的樹木資源中心，跟大學、社區團體及商界企業有聯繫，當地人看待樹木的態度跟港人不同，前者更加以商業、經濟角度看待樹木。Parry深信，香港需有類似的樹木資源中心，才可使樹木回收變成大家都關心的事。他回港後隨即找合作夥伴跟其港版資源中心同行，決心為本地城市木樹尋找出路，扭轉現況。



惟在港籌劃城市樹木資源中心的先天條件差，「土地問題」曾令Parry的計劃受挫。因他有意跟外間機構合作，加上須顧及機械佈局，不可隨意在棕地、露天貨倉或工廈開業，選址必須是容許生產木製品的鄉郊工場，「符合城規要求的租盤不多，地產經紀不斷推介盤源，但我多次查過城規資料都發現不符要求，結果開始選址後三四個月，通行都知有個傻佬搵地，我最後看過起碼二十多個盤源、花上九個月時間覓地，才成功找到前身為雲石廠的工場。」



Parry開辦木板櫈、版畫等工作坊，又把路政署回收的老化台灣相思，轉化手機座等藝術品，加強社區意識，同時為「樹後生活」加上學術研究、經濟價值等因素，盼逐小改變積存多年的城市樹木浪費問題。「樹後生活」的存在，猶如藝術救地球，做起來看似很難，但Parry堅持藝術家應有責任以自己的專長關心社會，「接下來我希望邀請少數族裔參與木藝工作坊，他們很擅長手工藝、繪製紋飾，才華卻被大眾忽略。」



