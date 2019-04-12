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結節性硬化症標靶藥納資助範圍

2019-04-12 列印
　　醫管局藥物名冊本月起更新結節性硬化症的標靶藥可以治療的範圍，為未來納入受資助藥物範圍邁進一大步，目前該類病人若出現抽筋和智力缺損問題可自費用藥，每年藥費約為二十至三十萬元。

　　醫生指出，數據顯示有關藥物證實可改善患者抽筋和智力缺損情況，期望可以盡快通過審批程序，將這種藥納入受資助範圍。病人組織則批評，藥物名冊資助用藥的審批進度太慢。結節性硬化病是一少見的遺傳性疾病，約六千個新生兒中會有一個。皮膚、肺臟、心臟、腦部、腎臟等處會有多發良性腫瘤，因而出現各種不同症狀，多數會抽筋和智力缺損或臉上皮脂腺瘤等症狀。



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