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印傭扯少主頭髮 判囚四周緩刑一年

2019-04-12 列印
　　女警長翻查家中閉路監視器揭發，家傭於本月八日下午照顧一對三個月大的龍鳳胎時，拉扯男童頭髮。印尼籍家傭昨在西九龍裁判法院承認一項虐兒，辯稱當時兩名少主玩耍期間，男童先拉對方頭髮，印傭為了讓他領教被人扯頭髮的滋味，才出此下策。裁判官指，印傭顯然只是想教訓男童，但反應過敏，令男童遭受不必要的痛苦，判處印傭入獄四周，緩刑一年。

　　三十七歲印尼女傭SAMIAH BT SAYADI MADIYA透過代表律師求情稱，自己在印尼與丈夫育有一名兒子，男童亦沒有受傷。裁判官亦相信被告心存悔意。

　　案發為本月八日，兩名少主在家中嬉戲時，被告突然拉扯事主頭髮，但監視器畫面部分位置被檔，沒有拍下事主拉女童的片段。

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