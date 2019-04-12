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警喬裝嫖客掃黃 拘29內地女子

2019-04-12 列印
■旺角警區「激流」掃黃行動拘二十五名內地女子。
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　　警方本周三（十日）分別在旺角及灣仔進行掃黃行動，派員喬裝嫖客蒐證，在多個目標單位搗破懷疑賣淫場所，共拘捕二十九名持雙程證內地女子，行動中檢獲大批證物。

　　旺角警區特別職務隊聯同入境處，本周三約三時展開代號「激流」的掃黃行動，派員喬裝嫖客在旺角上海街、花園街、通菜街、新填地街及豉油街多個目標單位蒐證，以涉嫌違反逗留條件拘捕二十五名內地女子（年齡由二十一至四十四歲），全部帶署扣查。

　　另外，灣仔警區特別職務隊人員，本周三派員喬裝顧客，在波斯富街一單位內拘捕四名持雙程證的內地女子。行動中檢獲一批毛巾及按摩油，一併帶署扣查。

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