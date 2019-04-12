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深圳返港休班警涉藏毒被捕

2019-04-12 列印
　　一名四十六歲現役警員涉嫌藏毒被警方拘捕。本周一，涉案被捕警員由深圳經羅湖管制站返港時，海關人員發現他形跡可疑截查，在他身上檢獲少量懷疑冰毒、一個冰壺及逾二百支未完稅香煙，調查後以涉嫌藏毒、藏有可作吸食毒品工具及藏有應課稅貨品等將其拘捕及帶署調查。據悉，被捕休班警員駐守西九龍交通部，案發後已被停職候查。

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