﻿堆填用建築廢料短缺﻿ ﻿學者倡與穗深共享﻿

近年機場三跑、明日大嶼等填海工程項目增加，讓用以填海的惰性建築廢料需求上升，惟現時本地供應量有限，且部份承建商寧付較貴的堆填費，亦不肯騰出人手、空間篩選廢料。學者指，深圳、廣州等鄰近地區均有商家冀將建築廢料供港，但工程師提醒，香港對填海物料質量要求較高，須篩出含雜質或受污染的物料，本港接收內地廢料前應先建立互認標準，以確保填料質素。



「惰性建築廢料」，或稱「公眾填料」，包含混凝土、瓦礫、泥土和瀝青等可用作填海和平整土地的工程剩餘物料。以往本港的建築廢料供過於求，故港府自○七年起，把過剩的建築廢料跨境付運往廣東省台山市的填海工地。惟近年供求情況逆轉，香港陸續有填海工程上馬，業界指，本港兩個堆填區收集到的公眾填料幾乎是「有出無入」，供不應求的問題日漸浮現。



本地公司無意篩選廢料



泥頭車司機協會總幹事陳三才表示，清拆建築時，可收集到鐵、石、木、竹等有用建材，當中逾半可重用，惟本港地盤未能於建築廢料做好源頭分類處理，部份承建商更寧願支付較高的堆填費棄置建築廢料，亦不肯撥出人手篩選惰性建築廢料作公眾填料。



本港使用惰性建築廢料的地盤有限，陳三才指可歸咎於環保誘因不足，「沒有人要求產出多少建築廢料，無要求對應使用特定百分比的重用建材，背後也不涉及環保評分等考慮，令肯分類的承建商有限。」



香港註冊承建商商會會長郭志華認為，工務工程受政府監督，承建商須依從合約要求妥善處置建築廢料，但不排除個別私人工程地盤的處置方法未如理想。他指，不少興建單幢樓的私人地盤較狹窄，難以騰出空間分類建築廢料。



為解決本港填料不足的問題，以港大房地產及建設系副教授呂偉生為首的多位中港學者，早前提倡於大灣區十一個城市間設立廢料貿易組織，盼促進區內建築廢料共享，以代替購買日趨昂費的天然砂填海。「深圳有發展商花上三千萬元把建築廢料扔到東莞，既然香港有需求，他們很樂意把填料送過來。」



內地廢料質素須監管



香港建築師學會原會長陳沐文表示，惰性建築廢料是較清潔和穩定的物料，本港過去一直有利用建築廢料填海，混合海砂、機砂等使用，以減低工程成本。他認為本港與大灣區共享建築廢料，不失為一個好建議，但他提醒本港對填海物料的質量要求較內地高，例如填料不能含有易腐爛的有機物質、不能受周邊環境如工廠污染等，港府亦已有一套既定的建築廢物處置機制，用以分類可供填海的建築廢料。他建議本港輸入內地建築廢料前，先統一兩地標準，確保填料質量。



呂偉生稱其團隊亦有教授正研究大灣區內各城市對建築廢料的回收標準及規格，計劃使用「綠色標籤」標示符合規定的填料，「無可否認香港標準及規格做得很好，日後我們的標準很大機會以本港填海規格為準。」



