﻿棄神科鑽研人工智能﻿ ﻿學霸奪創科獎學金﻿

熱衷邏輯推理的「學霸」胡中瑜，兩年前中學文憑試獲五科5**佳績，不理家人及學校反對，選擇入讀港大計算機科學系。修讀人工智能（AI）基礎課程後，使她產生以AI創業的念頭，加上對科研的熱誠，使她成為「創新科技獎學金」得獎者之一。她計劃來年到麻省理工學院取經，為日後法律科技發展鋪路。



港大計算機科學及商業雙學位二年級生中瑜，自小成績名列前茅，讀書幾乎是她在中學時期的唯一目標，當年高中選科亦是順從父母意願，「一直以來，我都沒甚麼夢想，只想讀好書考入大學，所以中三選科時，都是聽爸媽的話而選讀化學，但其實我根本無興趣。」



直到兩年前考中學文憑試，她終決定將一直有興趣的計算機科學系放在聯招首要選擇。惟她的決定遭家人及學校極力反對：「他們認為我成績好……應該讀醫，讀法律。」



一度迷茫 幸獲講師鼓勵



中瑜中學時只修讀物理、經濟及化學三科選修科，未涉獵過資訊科技，入讀港大計算機科學系後，學習進度不似她預期，難免感到迷茫，幸得學科顧問兼講師蔡綺琼的鼓勵，令她繼續追夢。



為向家人證明決心，她答應父母大學畢業前要到海外一流學府交流，於是埋頭苦幹惡補基本功，其中一個AI基礎課程更啟發她萌生創業念頭，「雖然近年愈來愈多人認識AI，但應用上仍不廣泛。我去年看完一齣本地法律新聞特輯後，想到不如利用AI協助法律界，解決日常既瑣碎且繁複的文件處理，提升效率。」她現時已與四五名同學，籌備於畢業後開設法律科技初創企業。



同時，她也積極參加編程馬拉松、空中巴士創意競賽及AI比賽，「大學生活使我擴闊社交圈子，不再只是讀理論，而是有機會與其他組員，以團隊方式將所學到的理論實踐出來。」她的努力獲港大校長賞識及提名，競逐由香港青年協會主辦的「創新科技獎學金」，成為二十五名得獎者之一。



一一年首辦的「創新科技獎學金」，多年來資助大批在創新科技有熱誠的大學生，遠赴海外或內地暫讀，亦為各得獎者編配一名導師，為他們提供指導及分享經驗。青協副總幹事呂慧蓮指出，對創科有抱負的得獎者，每人可獲十五萬元獎學金，「更重要是每名得獎者須回饋社會，參與有關推廣創新科技的社區服務，例如到學校分享、舉辦工作坊。」



中瑜獲編配導師－滙豐銀行集團總經理鄭小康，她期望從他身上更了解銀行界的金融科技、文字處理及保安等工作，有助她發展模式類近的法律科技平台，「我亦希望導師可分享在社會初出茅廬的經歷，並學習如何好好管理一個團隊。」



她計劃明年到麻省理工學院交流一個學期，修讀AI相關的課程，預計將動用整筆獎學金。



