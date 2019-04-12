的士險墮渠劇照惹車禍疑雲

昨日凌晨多個的士司機群組瘋傳一張高難度撞車照片，一部「紅的」剷上鐵欄凌空架起，車頭指向七米深明渠，車底中間位置擱於鐵欄上搖搖欲墜惹熱議，後來有眼利網民發現是拍戲，大家紛紛笑指「對網上的事切勿『跟車太貼』。」



現場被指為新蒲崗育群街近啟德明渠旁，有網民拍到一輛紅的車頭損毀，四門均打開掛在鐵欄上，搖搖欲墜，有網民笑言「高手在民間，險些去陰間」，撞得神乎奇技！及後有眼利網民發現兩大疑點，一：地上多條約米半高鐵柱，並無損毀；二：車底後半部有一條繩綁於鐵欄及後車軸以穩固的士。遂判定原來是拍戲，記者致電警方查詢，證實該處近日並無發生交通意外的報告。



