﻿康文署請人一團糟﻿ ﻿救生員竟重複受聘﻿

據新一期《東周刊》報道，今年新泳季已在四月開始，可是因欠缺救生員當值，多個泳池局部封閉，多區的泳灘亦要縮減救生更台及救生艇等服務。雖然康文署聲稱已循不同渠道招聘足夠救生員，但原來當中不少人是重複受聘，還有部份已轉工者，疑又未有刪除其名額。



本港多個拯溺員工會批評，救生員短缺問題逐年惡化，當局不但沒有徹底解決問題，還涉嫌計錯數，導致今年人手短缺接近四百人，是歷來最嚴重，情況已由十個煲得八個蓋，變成只得五個。工會相信，暑假旺季時，全港公眾泳池及泳灘，勢將封得更多兼更頻密。



「去年一次過報考『季節性救生員』、『非公務員合約全年全職救生員』，以及『公務員救生員』，上月收到通知獲取『季節性救生員』，並在月中簽約，翌日即獲派到一個泳灘上班，至十月約滿。不過，之後我又收到通知，『公務員救生員』的申請又成功，四月十五日報到及安排上培訓班，之後再分派工作崗位。」救生員Ray說。



救生員短缺400人



另一位「季節性救生員」Summer，上月簽約後，最近同樣獲通知取錄「非公務員合約全年全職救生員」，同樣四月中會轉職。



據新一期《東周刊》報道，康文署聲稱已循不同渠道招聘足夠救生員，發言人表示截至本月一日，共有一千六百四十七名救生員，包括一千二百九十三名「公務員救生員」、二十二名「非公務員合約全年全職救生員」，以及三百三十二名「季節性救生員」，另外亦聘請了約四十名兼職時薪的「季節性救生員」。



港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，今年出現多人同時獲兩個職位取錄情況，已經很混亂；加上現行機制下，已入職公務員轉職到其他政府部門，可在一年內返回原有崗位，部份救生員在這個機制下轉職後，所屬泳池或泳灘必須保留其職位最少一年。胡啟榮質疑，康文署計算人手時會重複部份人頭，以及將保留職位的名額，一併計算在內，導致所列人手數目遠高於實況，使公眾誤以為有足夠救生員。



踏入四月，已有多個泳池因救生員不足而局部封閉，長洲東灣泳灘亦一度封灘。本報翻查資料，四月五日有七個公眾泳池，包括柴灣游泳池、港島東游泳池等，因救生員不足需暫時關閉副池、嬉水池或跳水池等設施。



救生員短缺問題由數年前只欠數十人開始，逐年遞增，今年旺季期間，大約需要二千人當值，但按實際人手編制推算，屆時會欠超過四百名救生員，比去年欠多逾一百人，情況是歷來最嚴重，今年夏天勢將出現歷來最大規模封灘封池，「十個煲八個蓋變成十個煲五個蓋，根本無法再蓋得住。」胡啟榮說。



各拯溺員工會代表均認為，人手不足下多個泳灘雖繼續開放，但只能提供有限度救生員服務，例如駐有救生員的更台可能由四個變三個，救傷站由兩人變一人，並暫停救生艇巡邏等，但康文署只會公佈封池封灘消息，卻不會公佈減少救生服務，變相削弱泳客安全保障。



