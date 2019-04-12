﻿殯儀新手掌舵人 首創VR揀選靈堂

「九十後」長生店第三代掌舵人，自幼隨父學殯儀工作，立志為殯葬業帶來變革，推出全港首創的虛擬實景（VR）揀靈堂，他更通過網絡和講座推廣生死教育，盼讓公眾明白生死有時，不留遺憾，坦然面對人生最後一程！



步入長生店林立的紅磡華豐街，一家四十載的殯儀館內，二十七歲少東羅偉立與想像中的「殯儀佬」大相逕庭，他熱情招呼安坐，再以電腦輸入逝者喪禮的資料後，隨即在棺木旁詳談「禮譽」、葬儀與人生。



「『禮譽』是取『禮遇』之諧音，作為殯葬業者，如果殯葬禮儀能體現生者（喪家）和亡者（先人）的禮遇，就得到『譽』。」羅偉立笑說，他六歲隨父前往內地協助搬遷祖先遺骨，掘墳起骨，用牙刷清潔；每年盂蘭節幫忙「摺元寶」、燒幽衣和撒芽菜祭鬼。



經歷了不一樣的童年，偉立在廣州暨南大學攻讀工商管理，一度創業售賣自創品牌服裝，及後結束生意，一四年畢業返港，投身家族事業，在父親要求下重頭逐一學習，先擔任俗稱仵工的土工，在葬禮結束前後抬棺材，又當司機駕靈車，並出任主持喪禮的堂棺。他也曾任職遺體化妝師，替先人清潔、穿衣和化妝，「有遺體全身發霉，有人跳樓導致一分為二，也有頭部殘缺，只好利用黏土等物料修補。」



行政電子化 免手寫單據出錯



學習年半後，偉立成為長生店第三代少東，兼任殯儀策劃師，不久更推行大改革。他說，為簡化籌備喪禮事宜，與從事科技業的友人合作，引入全港首創的虛擬實景（VR）揀選靈堂服務，客人只須到店戴上VR眼鏡，即可三百六十度盡覽本港五家殯儀館不同靈堂，免除客人卻舟車勞頓。同年又斥資逾百萬元，購入日本西式靈車，令客人有更多選擇。



為減少手寫單據出錯，偉立前年委託科技公司開發簡單易用的殯儀電子行政系統，系統去年啟用，員工只須輸入資料，即可列印單據或籌備後事資料，大減錯誤機率，「這項改革很重要，喪禮只有一次，不容有錯。」



致力革新的立最終目的是為葬禮帶來「禮譽」，因此不時建議喪家為逝者舉行度身訂造的喪禮，例如過往籌備一名去世小孩的後事，向家屬建議邀請氣球藝術家，以氣球佈置靈堂，讓亡童帶着快樂離去人間，家屬在儀式結束後也感到安慰：「多花幾分心思，葬禮就別具意義。」