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漁署檢討極速人道毀滅小狗做法

2019-04-12 列印
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　　泰國一隻小狗早前誤闖貨船抵港，漁護署人員收到求助把狗隻帶走後，不足二十四小時將小狗人道毀滅，引起近千名愛護動物者示威抗議。漁護署署長梁肇輝昨日在立法會上表示，署方正檢討有關做法。

　　議員鄭松泰昨日批評漁護署「極速人道毀滅」狗隻做法官僚、僵化，他促請政府參考台灣成立「動物保護處」，加強保護本港動物。而人民力量陳志全質詢署方可有更「人道」的處理方法，以及當局的人道毀滅動物標準。

　　漁護署署長梁肇輝昨日在立法會特別財委會會議上表示，署方正檢討有關做法。他表示非法入口的動物屬高風險，今次個案因船主表示放棄狗隻，且無說明狗隻的來歷，牠有可能是來自瘋狗症個案地區，故署方需盡快人道處理。署方事後才得悉狗隻可能有主人，如狗隻屬走失或有主人，署方會以另外的方法處理。

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