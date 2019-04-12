﻿輕軌投資陷無底洞﻿ ﻿掀社會「斬纜」激辯﻿

新一期《東周刊》報道，澳門輕軌氹仔線自一一年動工，經歷重重風波，終有望在今年下半年通車。輕軌單計氹仔線造價高達一百一十億元，比當初預算首期工程可在○六年落成、造價僅三十億元，嚴重超時超支。輕軌尚有多條線路仍未興建，這項世紀基建何去何從，再次掀起激辯。有議員提出「斬纜」停止興建餘下線路，亦有議員認為就算繼續工程，也要重新規劃興建次序。



澳門輕軌工程人員近月正忙於列車試運，「我屋企樓下就係輕軌『馬會』站，近日輕軌測試車，發覺原來好靜好環保。」居於氹仔豪宅「名門世家」的施先生接受新一期《東周刊》訪問稱。



氹仔線有望下半年通車



氹仔線共有十一個車站，由北安碼頭駛至海洋花園，途經蓮花口岸和娛樂場林立的路氹金光大道。澳門輕軌○三年發表研究報告，最初稱三十億元可完成首期工程，即連接關閘至機場各口岸及主要景點，全長約十七公里，每公里成本一億七千五百萬，預計○六年便可全面營運。但結果這項世紀基建經歷重重波折，擾攘至今年下半年才有望完成首期通車，不但嚴重超時及路線限制在氹仔區，且短短九點三公里的輕軌，造價已高達一百一十億元，平均每公里十一億八千多萬元，被指為「宇宙最貴」輕軌。



澳門輕軌今年內通車相信再無意外，但還有大量路線有待完成。當局去年公佈，輕軌完成氹仔線後，跟着便是伸延到澳門半島的「媽閣站」線，之後就會進行連接石排灣的工程。因應澳門關閘到氹仔人流需要，當石排灣線完成後，當局打算興建一條全長七點八公里、連接關閘口岸、新城A區及氹仔北安碼頭的「輕軌東線」；至於連接橫琴的延伸線，以及阻力和難度最大的澳門半島線，則列為最長遠計劃。



隨着氹仔線啟用在即，各界再次關心輕軌發展何去何從。早前立法會就應否變更或中止輕軌工程作出激烈辯論，事緣當議員向出席會議的運輸工務司司長羅立文，要求公開輕軌未來各線路的造價預算時，羅直言難以做到。



民主派議員指責輕軌淪為「無工期、無預算、無規劃」的三無工程，應該終止。被視為建制派的間選議員亦罕有地認同有關指責，直言「邊有做生意無價錢計數？如果不計成本，將來點管理！」建議政府暫停建設，思考路向。



議員促重新規劃



立法會議員鄭安庭稱，按現時輕軌的興建次序，東線及澳門半島線分別定為中、長線建設，「唔知幾時先至起得完」，認為當局若決心續建輕軌，應重新檢討規劃，產生最大效益。「既然澳門半島的『關閘』站，興建遙遙無期，應該考慮優先興建橫琴延伸線，由『蓮花口岸』直通橫琴，並與內地加快推動一地兩檢、無縫接駁橫琴城軌，就可分流關閘的旅客，從而大大減低澳門半島的交通壓力。」



