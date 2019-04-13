平均963萬元 遠遠拋離星滬 香港樓貴絕全球

報告指出，香港住宅平均呎價約為一萬六千三百港元，按平均面積五百九十一方呎計，即平均樓價為約九百六十三萬元，去年平均樓價按年升百分之五點五。本港豪宅亦是全球最貴，單位平均價為五千三百八十二萬港元。
儘管香港去年落成一萬七千七百九十個私人住宅項目，但考慮到香港的七百四十萬人口規模，以及有限的宜居用地，對需求造成壓力，這個落成數字還遠遠供不應求。
該個樓價龍虎榜上，新加坡以約六百八十二萬港元的平均樓價排名第二，上海以六百八十萬緊跟其後。
物業顧問報告：超越紐約倫敦
全球樓價榜中亞洲城市佔了十大的一半，其他城市排名分別是溫哥華排第四、深圳排名第五、洛杉磯排第六名、紐約排第七、倫敦排第八、北京排第九、巴黎排第十（詳見附表）。
資深投資者林一鳴指該樓價報告並非以呎價計算，是以平均樓價計算，九百六十三萬元是非常合理，溫哥華之所以排第四，因為當地人多數住獨立屋，面積大，導致樓價總額大。
林一鳴稱：「其實香港在住宅平均樓價、呎價、單項豪宅樓價以及舖租，多年來都是全球最貴，今次調查屬中肯，調查機構在業界也有高公信力。」
二手價料短期內「時大時小」
另外，反映本港二手樓價走勢的中原城市領市指數昨日最新報一百八十點一六，按周升百分之零點三七，連同大型屋苑領先指數、中小型單位指數和大型單位指數，四大指數連升七周，是○八年二月以來首次，累計升幅都超過半成。
中原地產表示，估計未來四區樓價輪流上升，並有跡象由各區二線屋苑輪流跑出，相信短期樓價走勢有機會時大時小，未來數周走勢相當關鍵。