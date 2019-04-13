陳同佳曾認殺女友 ﻿﻿﻿洗黑錢﻿四罪候判刑

香港青年陳同佳遊台期間涉嫌謀殺懷孕女友，棄置藏屍行李篋後返港被捕，被告昨午在高等法院承認四項洗黑錢罪及求情，法官押後至本月二十九日判刑。控方案情亦指，陳同佳在警誡下承認殺人。



被告昨日出庭時穿着藍白色格仔恤衫，表情冷靜，別無異樣，他的代表律師求情時稱陳沒有刑事紀錄，已扣押逾一年，此外再沒其他求情。



控方案情指，現年二十歲的被告陳同佳前年七月結識受害少女潘曉穎，兩人一個月後成為情侶。前年十二月初，潘表示自己已懷有五個月身孕，同時，兩人計劃赴台旅行。



前年二月八日潘與被告前往台北，至十七日凌晨一時許，潘發訊母親指將於當日晚上回港，但此後失蹤，而被告於當晚十一時許獨自從台北乘飛機返港。同年三月五日，潘母報警稱女兒失蹤，其後在寓所發現被告的「入台證」副本，又從中得悉被告入住台北紫園旅店。被告於同月十三日被香港警方問話，他在會面中承認殺死潘，隨即被警方以謀殺罪名拘捕，他在警誡下承認殺人。



被告在口供中指，自己與女友遊覽台灣，於二月十三日入住紫園旅店直至十六日，兩人逛夜市後購買一個粉紅色行李箱，並於翌日凌晨時份返回酒店，兩人因收拾行李問題爭執，之後性交。



死者稱懷前男友孩子惹殺機



同日凌晨約兩時，兩人再次爭執，其間潘聲稱腹中胎兒是前男友的孩子，又向被告展示一段她與另一名男子性交的片段，觸發被告殺機，被告把潘的頭部撞向牆上，再以雙手從後箍頸，兩人在地上糾纏約十分鐘，直至潘氣絕身亡。被告犯案後將潘的遺體藏於上述行李箱內，並把潘的個人物品分裝進四個膠袋內。



被告睡至同日早上七時後，首先在酒店附近不同垃圾收集站，棄置潘的個人物品。其後他將藏有潘遺體的行李箱，棄置於台北竹圍捷運站附近一個公園的草叢內。



被告承認返港後處理潘的一張提款卡、一部相機、一部手機、現金新台幣兩萬元及港幣約一萬九千元。



