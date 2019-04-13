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入境處App可查過關狀況

2019-04-13 列印
　　每逢長假期，各口岸出現出入境人龍。為避免在口岸過關的輪候時間過長，入境處提醒旅客，可瀏覽入境處網頁www.immd.gov.hk，查看各邊境管制站的繁忙時間。此外，市民及旅客亦可以透過「入境處流動應用程式」隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。

　　另外，入境處呼籲前往內地的旅客，應緊記帶備身份證明文件及前往內地的有效旅行證件。香港居民出門前應檢查回鄉卡的有效日期，而香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證及簽證身份書或旅行證件過關。至於因遺失或補領身份證而獲發申請香港身份證收據的市民，或未滿十一歲已領有香港身份證的兒童，應同時帶備有效的旅行證件或回港證過關。



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